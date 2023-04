Goud zuid: Glamour zonder rondvliegende hairextentions

In Nederland werd vorig jaar The real housewives gelanceerd op Videoland. De poldervariant van een serie die wereldberoemd is geworden met de Beverly Hills-versie. Maar ook daar zat destijds een Nederlands tintje aan. Een van de vrouwen die er bekend door werd was het voormalige Nederlandse topmodel Yolanda Hadid (moeder van topmodellen Gigi en Bella Hadid).

Extravagant

Het was heerlijk om naar te kijken voor veel mensen. Grote huizen, extravagante vakanties en etentjes en tot op het bot verwende kinderen.

De formule breidde zich uit naar het Midden-Oosten, maar bleef qua inhoud altijd hetzelfde. Vooral de onderlinge afgunst en ruzies van de vrouwen zijn berucht. Zo ook bij The real housewives of Amsterdam, waar een aantal van de vrouwen elkaar niet kunnen luchten of zien. Die zei iets over een ander. Die keek vuil. Die aaide over een arm van een echtgenoot of stelde een te flirterige vraag. Het is allemaal aanleiding tot onophoudelijk gebekvecht en onderhuidse spanningen. Geen etentje kan er voorbijgaan zonder drama.

In Goud Zuid, de nieuwe rijke vrouwen realityshow van NET5 die zich afspeelt in Amsterdam Oud-Zuid, blijft het gezellig. Een variatie op het bekende genre. Hier geen vechtende vrouwen en rondvliegende hairextensions. En dat is op zijn minst verfrissend te noemen.

„Meteen toen ik benaderd werd voor Goud Zuid wilde ik meedoen”, zegt Nancy die te zien is in de serie. „Met de voorwaarde dat het wel zo echt mogelijk zou zijn.” Goud Zuid-vrouw Gini is het daar mee eens: „Je moet jezelf zijn en je moet open zijn. Als je van alles verbergt en je veel beter voordoet, dan is het helemaal niet leuk om naar te kijken. Ik vind het juist fijn om te laten zien hoe ik alle ballen probeer hoog te houden en dat ik het daar soms ook moeilijk mee heb.”

Goud zuid voelt inderdaad een stuk echter in vergelijking met de andere – vaak geregisseerde – vechtshows. Hoewel de dames niet onder stoelen of banken steken wat ze allemaal aan zichzelf hebben laten verbouwen, voelen ze als personen niet fake. De meesten zijn dan ook daadwerkelijk bevriend met elkaar, zo benadrukken ze. Dat maakt ze toegankelijker en leuker om naar te kijken dat de vrouwen uit Real housewives, die met hun gebackstab na een aantal afleveringen vooral nog afkeer bij de kijker oproepen.

Een van de vrouwen, Jaimie, vertelt openhartig hoe ze in een gewelddadige relatie belandde. En hoe moeilijk het is om daar weer uit te komen, zelfs wanneer je weet dat het beter is om weg te gaan. Een ander is open over dat ze vindt dat ze te veel voor de buitenwereld leeft.

Problemen

Dat zijn echte problemen, die in Goud Zuid over de top en in tranen worden gebracht met de quote van iemand die laatst ’trillend bij de nagelstudio zat’.

Ook krijgen de vrouwen veel te maken met vooroordelen, vinden ze zelf. „Ik word gezien als een poppetje dat alleen maar door de P.C. Hooftstraat loopt en haar handen niet vuil wil maken”, zegt Nancy.

Nancy heeft een eigen trimsalon ’voor Pommetjes’, een in Zuid populair schoothondje. En ook de andere vrouwen spenderen hun tijd niet thuis als huisvrouw. Van tandartspraktijk tot evenementenbureau, ze lijken geen moeite te hebben met zelf geld verdienen. Ook dat is verfrissend.

Nancy: „Van mij wordt vaak gezegd, zij is alleen maar op zoek naar een rijke man. Daar ben ik inmiddels aan gewend. Vroeger vond ik het vervelender. Maar nu denk ik, ik weet zelf hoe het zit, dat is het belangrijkste.”