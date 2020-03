Ex Zwagerman over schaduwkant Joost

Arielle Veerman hier nog samen met Joost Zwagerman in gelukkiger tijden. Ⓒ Foto Hollandse Hoogte

De langste adem, titel van de ‘autobiografische roman’ die Arielle Veerman schreef over haar leven met en ná Joost Zwagerman, blijkt in alle opzichten een verhaal over verliezers te zijn. ‘De tien stappen om Arielle kapot te maken’, schreef de gelauwerde auteur aan een vriend tijdens hun scheidingsproces. En, voegde hij daar aan toe, ‘ik win, want ik heb de langste adem.’