Witherspoon en Borat krimpen ineen voor Downsizing

De film wordt geregiseerd door Alexander Payne, bekend van zijn film Sideways uit 2004. Downsizing gaat over een man die krap bij kas komt te zitten en besluit dat hij een veel beter leven krijgt als hij besluit zichzelf te transformeren in een miniversie van zichzelf.

Reese speelde de hoofdrol van Elle Woods in de films Legally Blond en won in 2006 een Oscar voor beste actrice voor haar rol als June Carter in Walk The Line, een film over het leven van Johnny Cash. Sacha Baron Cohen is beter bekend als zijn alter ego’s Borat en Ali G., Paul Giamatti speelde onder meer in American Splendor, Sideways en Cinderella Man.