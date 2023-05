Jennifer Lawrence kwam niet meer bij toen ze hoorde waar nieuwe film op is gebaseerd

Lawrence is binnenkort te zien in de film No Hard Feelings, die eind juni in première gaat. Hierin speelt ze een bijna failliete Uber-chauffeur die ingaat op een advertentie waarin de ouders van een 19-jarige jongen iemand zoeken om met hem te daten en te zorgen dat hij niet als maagd aan de universiteit begint. De film is gebaseerd op een echte advertentie.

Regisseur Gene Stupnitsky dacht meteen dat Lawrence, een goede vriend van hem, perfect zou zijn voor de rol. „Toen Gene de advertentie aan me voorlas, ging ik helemaal stuk”, zegt de Oscarwinnares tegen het tijdschrift. „Ik vond het hilarisch, maar er was nog geen script of iets dergelijks. Ik dacht alleen maar dat hij een grappig idee had. Een paar jaar later gaf hij me het grappigste script dat ik ooit heb gelezen.”