Kanye brengt nieuwe muziek pas uit als hij van contracten af is

Kanye klaagde vorig jaar verschillende platenmaatschappijen aan waarbij hij contracten heeft gehad of nog heeft lopen. De rapper was het niet eens met de afspraken die hij aan het begin van zijn carrière had gemaakt over het uitbrengen van muziek en wie de rechten daarop heeft. Al die kwesties werden echter achter gesloten deuren geschikt. Of Kanye nu van plan is wederom stappen te ondernemen, is niet duidelijk.

De rapper heeft sinds het schikken van de zaak wel twee albums uitgebracht. Ook was hij van plan in juli met een plaat te komen, maar dat album verscheen niet op de geplande datum.