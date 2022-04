Blink-182-frontman Mark Hoppus zeven maanden kankervrij: ’Hopelijk snel nieuwe muziek’

„Ik wilde vooral weer de studio ingaan en muziek gaan maken en van de bank afkomen.” De vijftigjarige frontman van Blink-182, in Nederland vooral bekend door de hit All The Small Things (2000), hoopt dat er binnenkort nieuwe muziek aankomt. „We gaan zien of ik dit keer iets vrolijks kan schrijven.”

Hoppus deelde in september 2021 dat hij was genezen van de ziekte, waarmee hij in april van datzelfde jaar was gediagnosticeerd. „Ik heb net mijn oncoloog gesproken en ik ben kankervrij!” De rocker leed aan een vorm van lymfeklierkanker. Volgens Hoppus bevond de ziekte zich in een vergevorderd stadium.