Televisieseries doneren medische apparatuur aan noodziekenhuis

De BBC-series werkten met echte medisch apparatuur tijdens de opnames, en een onbekend aantal daarvan wordt nu gedoneerd aan het ziekenhuis in de Britse hoofdstad. Het ziekenhuis biedt zo’n vierduizend bedden aan coronapatiënten.

Eerder doneerden ziekenhuisseries als Grey’s Anatomy en The Resident ook al aan ziekenhuizen.

Prins Charles – die momenteel in isolatie zit, omdat hij positief testte op het coronavirus – had begin deze maand de primeur door als eerste Britse royal ooit iets op afstand te openen. De zoon van Queen Elizabeth noemde het toen een „bijna ongelofelijke prestatie” dat in korte tijd een groot noodhospitaal is neergezet in Londen.