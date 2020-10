Johnny de Mol presenteert finale Hit the Road

In elke aflevering zingen de passagiers een nummer dat ze aan iemand opdragen. In de finale zingen de kandidaten niet in de auto voor hun eigen jurylid, maar in de studio voor de gehele jury.

Jurylid Gordon is besmet met het coronavirus en kan daarom niet bij de finale aanwezig zijn. Simon neemt zijn plek over. Hij staat daarmee tegenover zijn maatje en jurylid Nick in de finale. Na afloop van de finale hoeft geen van de finalisten naar huis te lopen. Ze winnen namelijk allemaal wielen: van een gloednieuwe fiets tot een nieuwe auto.