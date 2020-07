Kylie Jenner koopt pony van bijna 2 ton voor dochter Stormi (2)

De schimmel moest eerst nog wel een flinke reis afleggen naar Los Angeles: hij komt namelijk bij een Nederlandse springstal vandaan. Stal Wilten uit Nieuwleusen is dan ook enorm trots en deelt op Instagram een foto van Frozen. „We hebben vernomen dat hij inmiddels geland is in Los Angeles en daar een luxeleventje leidt”, schrijft de stal op het sociale medium.

Na een quarantaine van twee weken zal de pony verhuizen naar een boerderij vlakbij het huis van Kylie. Naast de pony heeft Stormi in de afgelopen twee jaar al meer Frozen-cadeaus gekregen, waaronder een motor en een verjaardagsfeestje in het Frozen-thema.