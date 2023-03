Mia Nicolai en Dion Cooper maken zich geen zorgen om bookmakers

„Het zegt heel weinig”, zegt Cooper over de voorspelling van de bookmakers. Eerder in de uitzending zei de zanger al dat hij zich een beetje afschermt voor alle reacties op hun deelname, omdat hij zich de negatieve reacties best aantrekt.

Nicolai zegt dat het als artiest veel belangrijker is „wat je er zelf van vindt.” „En als je er zelf achter staat, en het gewoon goed voelt...”, zegt ze. „Ik wil gewoon mijn eigen mening behouden.”

Het duo doet in mei namens Nederland met het lied Burning Daylight mee aan het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Het lied, dat over „vallen, fouten maken en dan weer opstaan” gaat, is mede geschreven door songfestivalwinnaar Duncan Laurence en diens verloofde Jordan Garfield. Het 67e songfestival is van 9 tot 13 mei. Nicolai en Cooper strijden in de eerste halve finale om een van de tien finaleplekken.