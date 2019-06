Roxeanne Hazes heeft weer nieuwe coupe

Haar fans kunnen de gewaagde coupe wel waarderen. „Mens....Zwart, blond, roze, al ben je pimpelpaars met een goud randje.... altijd om door een ringetje te halen 👌”, luidt één van de vele reacties. Een ander schrijft: „Wow. Gaaf dat haar. Wil ik ook wel.”

Toch is de metamorfose maar van korte duur. Op de foto heeft ze slechts een pruik op. „Sucker for Ali. Tientje op je kanus en vavavoooom, gurllll”, aldus Roxeanne.

Wel is de zangeres bezig met een andere metamorfose. Onlangs maakte de dochter van wijlen André Hazes bekend ruim tien kilo afgevallen te zijn. Naast het opletten op wat zij naar binnen krijgt, is ze sinds het begin van dit jaar veganistisch gaan eten. Volgens Roxeanne heeft dit ervoor gezorgd dat ze nu lekker in haar vel zit.