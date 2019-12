Sean Lennon herdenkt vader John op sterfdag

Ook Yoko liet van zich horen via Twitter. „De dood van een geliefde is een vreselijke gebeurtenis. Na 39 jaar missen Sean, Julian en ik hem nog steeds”, aldus de weduwe van John Lennon, die meteen van de gelegenheid gebruik maakte om zich uit te spreken tegen wapens. „Elke dag worden er 100 Amerikanen gedood door wapens. Dit mooie land verandert in een oorlogsgebied. Laten we samen Amerika terugbrengen, het land van de vrede.”

Lennon werd in 1980 door Mark Chapman neergeschoten voor zijn appartementencomplex in New York.

Uit zijn eerste huwelijk met Cynthia Powell heeft Lennon zoon Julian (56).