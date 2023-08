Nicolette Kluijver verhuist met gezin terug naar Nederland: ’Heel veel zin’

Isabella, de oudste dochter van Kluijver, gaat volgend jaar naar de middelbare school. „Ik denk dat dat het mooie moment is terug te keren. En dat we nu dan deze maanden gebruiken om dat te realiseren. Dat is het plan”, vertelt de presentatrice aan RTL Boulevard.

„Ik hoor op Bonaire en de kinderen horen hier ook”, gaat Kluijver door. „We blijven altijd verbonden aan het eiland, maar ik kan niet alles hebben. Dus ik moet denk ik hier iets wegdoen om weer in Nederland iets te kunnen kopen. Dat zijn nu dus de dingen waar ik mee bezig ben, hoe ik dat ga ontwikkelen.”

Gedurende de coronaperiode is Kluijver naar Bonaire verhuisd. „Toen had ik helemaal geen werk. Nu komt er steeds meer werk en dan is het misschien gewoon weer tijd om weer lekker terug te gaan. Nog even een paar jaartjes vlammen.”