Jared Leto is zijn Oscar al drie jaar kwijt: ’Op magische wijze verdwenen’

Jared kwam er recent achter dat hij de Oscar eigenlijk al jaren niet meer heeft gezien. „Ik ontdekte dat hij al zo’n drie jaar weg is en ik had geen idee”, zei de acteur lachend in The Late Late Show with James Corden. „Ik denk dat niemand het me wilde vertellen. Ik ben in een ander huis in Los Angeles gaan wonen en tijdens die verhuizing is hij op magische wijze verdwenen.”

Het beeldje zou best ergens in zijn huis kunnen staan, maar zijn team heeft na vele zoektochten niets gevonden. Jared vermoedt dat de Oscar bij iemand anders op de schoorsteenmantel staat. „Het is niet iets wat iemand in de vuilnisbak gooit. Ik hoop dat iemand er goed voor zorgt.”