Duncan sprakeloos: Arcade passeert 100 miljoen streams op Spotify

De zanger, die vorig jaar met de hit het Eurovisiesongfestival won, schrijft op Instagram sprakeloos te zijn. „Ik weet eerlijk gezegd niet wat ik moet zeggen. Heel erg bedankt jongens: iedereen die Arcade heeft gestreamd en iedereen die mij en mijn muziek heeft gesteund.”

Duncan bedankt onder anderen zijn mentor Ilse DeLange. Ook de zangeres staat op social media stil bij hoe bijzonder dit is. „In mijn keuken hoorde ik dit liedje en kort daarna vonden de eerste brainstorms plaats... aan de keukentafel.... met Duncan en een heel klein clubje geweldige creatieve mensen. Die allemaal wilden helpen. Muziek en kunst voorop. We zijn trouw gebleven aan die song... ons niet laten verleiden en ons niet laten afleiden door randzaken...wat was het een prachtig avontuur wat we beleefd hebben. Om nooit te vergeten.”

Volgens Ilse is dit pas het begin voor Duncan. „Blij dat ik met hem mag werken en met de geweldige mensen met wie we deze klus geklaard hebben.”