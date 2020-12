Joe Exotic spant rechtszaak aan om vrijlatingsverzoek

In de rechtbankpapieren, in handen van onder meer Deadline, stelt Joe onder zijn officiële naam Joseph Maldonado-Passage dat het de plicht van justitie is om een aanbeveling in te dienen, ’zodat de president zijn grondwettelijke recht kan laten gelden door te beslissen of de petitie wordt toegewezen of afgekeurd’.

Maldonado-Passage zit momenteel een straf uit van 22 jaar voor 17 gevallen van dierenmishandeling en het inschakelen van een huurmoordenaar om zijn aartsrivaal Carole Baskin om het leven te brengen, een moordplan dat mislukte.

In zijn petitie haalt Joe Exotic onder meer uitspraken aan van de zoon van de president, Donald Trump jr. Die zei in april in een interview dat hij zich na het kijken van Tiger King wellicht voor een vervroegde uitspraak van Joe zou inzetten. Donald junior grapte daarbij dat hij dat ’alleen al voor de meme’ zou doen, maar stelde ook: „Het ziet er niet naar uit dat hij helemaal onschuldig is in deze zaak. Maar dat deze vent voor 30 jaar is vastgezet, dat lijkt me een beetje overdreven.”