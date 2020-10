Is controverse Meghan gewiekst plan?

Ⓒ Getty Images

Meghan Markle noemde zichzelf onlangs nog ’de meest getrolde persoon ter wereld.’ En inderdaad, de status van de hertogin van Sussex is aanzienlijk veranderd in de laatste maanden. Werden zij en Harry eerder nog alom geprezen, tegenwoordig is daar nog maar weinig van over. Hoewel het koppel hier ernstig onder zegt te lijden, zou het echter zomaar kunnen dat al deze controverse onderdeel is van een vooropgezet plan...