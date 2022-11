Bert Visscher blij met medeleven: berichten, cadeaus, worst en chocola

Premium Glossy

Ingrid: ’Ik schrok me dood toen mijn dochter zich uitkleedde’

In 2020 werd haar dochter Denise Speelman (25) Miss Nederland. Dé bevestiging dat ze goed is zoals ze is. Moeder Ingrid Speelman (55) vertelt over de eetstoornis die Denise in de jaren ervoor overwon. „Tijdens het therapietraject ben ik niet van haar zijde geweken.”