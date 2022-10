Harry Potter-sterren rouwen om Robbie Coltrane: ’Je was familie voor ons’

Daniel Radcliffe, die in de filmreeks Harry Potter himself speelde, noemt Coltrane „een van de grappigste mensen” die hij ooit heeft gekend. De acteur deelt met Amerikaanse hoe Coltrane hem en zijn andere collega’s aan het lachen maakte. „Ik voel me ongelooflijk gelukkig dat ik met hem heb mogen werken, en ik ben erg verdrietig dat hij is overleden. Hij was een geweldige acteur en een lieve man.”

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Robbie Coltrane, met achter zich Emma Watson, Rupert Grint en Daniel Radcliffe in Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007). Ⓒ ANP/HH

Op Instagram noemt Emma Watson, die de rol van Hermione vertolkte, de acteur als „de leukste oom die ik ooit heb gehad”. „Ik zal je vriendelijkheid, je bijnamen, je warmte, je lach en je knuffels echt missen. Je hebt van ons een familie gemaakt. Weet dat je dat voor ons was.”

Ⓒ Instagram

’Saamhorigheid’

Voor Bonnie Wright, Ginny, was Hagrid haar favoriete personage. „Robbie heeft Hagrids warmte, gevoel van thuis en onvoorwaardelijke liefde voor zijn leerlingen en magische wezens zo briljant geportretteerd”, schrijft ze op sociale media. „Toen wij nog kinderen waren, behandelde Robbie mij en de andere castleden altijd als gelijkwaardige professionals op een filmset. Dat zorgde voor een gevoel van saamhorigheid. Ik mis je, Robbie.”

Tom Felton, die in de huid kroop van Draco, deelt op Instagram een dierbare herinnering aan een nachtelijke opname voor de eerste Harry Potter-film. „Ik was twaalf. Robbie zorgde voor iedereen om hem heen en maakte ons aan het lachen. Hij was een grote vriendelijke reus op het scherm, maar nog meer in het echt. Bedankt voor alles.”

’Geweldig talent’

J.K. Rowling noemt Coltrane „een geweldig talent en compleet uniek”. „Ik ben enorm bevoorrecht dat ik hem heb gekend, met hem heb gewerkt en enorm met hem heb kunnen lachen”, aldus de schrijfster van de Harry Potter-boeken op Twitter.

Coltrane speelde van 2001 tot en met 2011 de rol van halfreus Hagrid, die jachtopziener was van de tovenaarsschool Hogwarts.