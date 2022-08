Amber Heard heeft huis verkocht voor ruim 1 miljoen euro

Het huis, dat in Californië staat, heeft drie slaapkamers en drie badkamers. Ze zou het huis hebben gekocht voor 570.000 dollar (zo’n 555.000 euro) in 2019. Dat betekent dat ze het huis met behoorlijk wat winst heeft verkocht.

De verkoop volgt een paar weken na haar verlies in de zaak tegen haar ex Johnny Depp. De acteur had de actrice aangeklaagd voor smaad vanwege een artikel dat ze had geschreven over haar ervaringen met huiselijk geweld. Hij won de zaak, waarop besloten werd dat ze hem miljoenen aan schadevergoeding moet betalen.