Rachel Hazes reageert op zorgwekkende situatie André

Dat André niet zomaar in een dipje zit, mag ondertussen wel duidelijk zijn. De laatste keer dat de zanger een teken van leven gaf, was meer dan een maand geleden toen hij op Instagram een foto deelde van een etentje.

Zijn moeder Rachel is iets gemakkelijker te vinden. De weduwe van André sr. ontving deze week een telefoontje van Albert Verlinde, die zich afvroeg of het volk – na alle geruchten van de laatste weken – zich zorgen moest maken om de gezondheid van haar zoon.

’Eén procent waar’

De officiële verklaring luidt dat André kampt met een ’burn-out’, maar boze tongen beweren dat hij zou zijn opgenomen in een buitenlandse kliniek voor een cokeverslaving. Ook gaat het gerucht dat zijn relatie met Sarah van Soelen over zijn.

In Shownieuws doet de showbizzdeskundige verslag van het telefoongesprek met Rachel, die bevestigt dat ze nog steeds contact heeft met haar zoon. „Ze zei: ’Nee, Albert. Van alle verhalen die momenteel worden verteld... als er één procent van waar is, is het veel. Het is echt absolute onzin.’”

’Opeens vader’

In een zelfgeschreven verklaring gaat Rachel nog iets dieper in op de burn-out van haar zoon: „André heeft op tienjarige leeftijd zijn vader verloren en nam toen voor zichzelf de taak op om de man in huis te zijn. Toen hij op dertienjarige leeftijd ineens bekend werd als zanger in België en Nederland, en kwam hij al heel jong in een hard wereld terecht.”

Vervolgens wordt hij als twintigjarige verliefd op Monique – of zoals Rachel zegt: „een oudere vrouw” – en werd hij „opeens” jong vader. „Naast zijn drukke carrière wordt er ook nog eens thuis verwacht dat hij een volwassen gezinsleven gaat leiden, terwijl hij zijn eigen kinderjaren heeft overgeslagen. Toen zijn relatie op 27-jarige leeftijd ten einde kwam, was dit heel pijnlijk voor hem, ook omdat er een kind bij betrokken is.”

Onder een vergrootglas

Dat de zanger vrijwel zijn volledige privéleven deelt op sociale media, wordt niet door Rachel genoemd. Wel zegt ze: „En dan heeft heel Nederland ook nog eens een mening over je en alles wat je doet ligt onder een vergrootglas. Je kunt het nooit goed doen voor iedereen.”

Deze week pakt Privé groot uit met de zorgwekkende situatie rondom de zanger. Het weekblad komt met exact hetzelfde verhaal als Rachel en benoemt de negen momenten die zijn leven hebben veranderd: ’onverwerkt verdriet, succes en negatieve aandacht lijken hu tol te eisen bij de zanger’.