Relatie Timor Steffens en Zoey Ivory voorbij

Timor en Zoey leerden elkaar in 2017 kennen op de set van Dance, Dance, Dance. Hoewel het koppel zelf bleef zwijgen over een eventuele relatie, was het Zoey’s mentor Kim Kötter die in 2018 verklapte dat de twee wel degelijk samen zijn.„Het is niet echt een geheim, maar het is eigenlijk niet geopenbaard”, zei ze destijds.

Ook de afgelopen jaren hebben Timor en Zoey geprobeerd hun relatie zoveel mogelijk privé te houden. Toen de eerste geruchten over hun breuk ontstonden, bleven zij dan ook zwijgen. Wel plaatste het model zondag een video van Timor en hun hond, Toypoedel Banksy, met daarbij de tekst: ’Dit is hoe co-parenting eruitziet’, waarmee ze leek te bevestigen dat er inderdaad een einde aan hun relatie is gekomen.

Maandag bevestigt de manager van Timor de breuk aan RTL. „Zoals altijd doet Timor geen uitspraken over zijn privéleven, maar het heeft geen zin om het verder te ontkennen. Het klopt dat ze uit elkaar zijn.”