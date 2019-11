Beter krasse knar dan blauwe superman

The Kominsky Method Ⓒ Netflix / Hollandse Hoogte

Met het volwassen worden van streamingdiensten lijken de mogelijkheden voor groots opgezette tv-series onbegrensd. Budgetten zijn enorm en Oscarswinnaars staan in de rij. Maar niet elke serie wordt met veel geld en toptalent een Game of Thrones, zo bezwijken Watchmen en War of the Worlds bijkans onder de eigen pretentie. Gelukkig bewijst ’krasse knar’ Michael Douglas in The Kominsky Method dat minder meer kan zijn.