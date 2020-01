Oud-deelnemer Bachelorette (29) overleden

In een verklaring van de producenten valt te lezen: „Ons hart is gebroken na het tragische nieuws over het overlijden van Tyler. Onze gedachten zijn bij de Gwozdz familie en zijn vrienden.”

Eerder meldde TMZ dat Gwozdz in het ziekenhuis was beland na het nemen van een drugsoverdosis. Vervolgens zou hij daarna naar huis zijn gestuurd.

Tyler verscheen in het vijftiende seizoen van The Bachelorette, waarbij hij met andere vrijgezelle mannen het hart van celebrity Hannah Brown probeerde te veroveren.Het datingprogramma is sinds 2003 in elf landen te zien. De Nederlandse versie met Gaby Blaaser is dit voorjaar te zien op Videoland.