Negin Mirsalehi in tranen na onthulling geslacht baby

Terwijl ze samen aftellen met allebei een confettikanon in hun hand, blijkt al gauw dat er blauwe confetti tevoorschijn komt. De mode-influencer is door het dolle heen en laat wat tranen van geluk vloeien.

Een paar weken geleden maakte Negin bekend in verwachting te zijn. Ook legde ze toen uit dat hen in het ziekenhuis verteld werd dat het niet makkelijk zou zijn om zwanger te raken. „De afgelopen anderhalf jaar was een van de meest uitdagende periodes die we hebben meegemaakt. We kregen te horen dat het erg moeilijk zou zijn voor ons om zwanger te raken. Dus het is onze kleine wonderbaby en we zijn zo ongelofelijk dankbaar”, aldus Negin.