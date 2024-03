Andrew Tate en broer vrijgelaten uit Roemeense gevangenis

Advocaat Eugen Vidineac laat weten dat Andrew en Tristan blij zijn met het oordeel van het Roemeense hof. „Deze uitspraak geeft de broers de kans om volledig mee te werken aan hun verdediging en het juridisch proces om op transparante wijze voortgezet te worden.”

VIDEO: Dinsdag werden Andrew Tate en zijn broer nog opgepakt in Roemenië

De broers werden eerder ook al in Roemenië, waar ze wonen, gearresteerd. Ze werden in juni samen met twee Roemeense vrouwen aangeklaagd voor mensenhandel, verkrachting en het oprichten van een criminele organisatie voor de uitbuiting van vrouwen. Andrew en Tristan worden pas uitgeleverd aan het Verenigd Koninkrijk wanneer de zaak in Roemenië is afgerond.

Wie is Andrew Tate?

Andrew Tate is populair op sociale media en heeft er een miljoenenpubliek. Hij staat vooral bekend om uitspraken die volgens critici vrouwonvriendelijk zijn.