Kim Kardashian bezoekt ter dood veroordeelde gevangene

Jones werd in 2002 ter dood veroordeeld vanwege het doodschieten van een blanke man. De gevangene verzocht meerdere malen dat zijn straf werd omgezet omdat de rechter in zijn ogen destijds racistisch was, maar die verzoeken werden afgewezen.

Kim ging met haar juridisch team naar de gevangenis om zijn verhaal te horen. Volgens TMZ heeft de realityster, die zelf een opleiding volgt om advocaat te worden, beloofd hem te helpen.

Kim is de afgelopen jaren vaker in gesprek gegaan met gevangenen die in haar ogen te zwaar zijn gestraft. Twee jaar geleden verleende de Amerikaanse president Donald Trump een gevangene gratie na een gesprek met de realityster.