TEFAF houdt rekening met minder bezoek vanwege coronavirus

In 2019 kwamen nog 70.000 kunstliefhebbers uit binnen- en buitenland een kijkje op TEFAF nemen. Een aantal dat nu waarschijnlijk niet gehaald zal worden. Eerder deze week beklaagden Limburgse hoteliers, zoals het Derlon, Monastère en NH-Hotel, zich er al tegen RTVMaastricht over dat het afzeggingen regende. Tientallen gasten annuleerden de besproken kamers.

Ook drie deelnemers aan de beurs hebben zich teruggetrokken vanwege de coronacrisis. Twee van hen zijn afkomstig uit New York: Fergus McCaffrey, een handelaar in moderne en hedendaagse kunst, en Wildenstein & co, een kunsthandel die hoofdzakelijk gespecialiseerd is in 18de en 19de eeuwse Europese schilderkunst. De derde die het laat afweten is Galerie de Monbrison uit Parijs, een expert op het gebied van primitieve kunst.

Hoogtepunten

De overige ruim 270 deelnemers aan de beurs zijn echter vast van plan, zoals ieder jaar, hun beste beentje voor te zetten. Traditiegetrouw bewaren veel handelaren hun allerbeste stukken voor Maastricht. Een van de absolute hoogtepunten op deze beurs belooft het schilderij Drie danseresjes in gele rokken van de Franse kunstenaar Edgar Degas (1834 - 1917) te worden.

Alleen een verzamelaar met een volle beurs kan deze danseresjes van Degas kopen. De vraagprijs ligt boven de €35 miljoen . Ⓒ Foto Hammer Galleries

Het impressionistische doek, dat wordt aangeboden door Hammer Galleries uit New York, komt voor het eerst in vijftig jaar weer op de markt. Het kunstwerk heeft een vraagprijs van acht cijfers die, volgens Jan-Peter Verhagen, de woordvoerder van de beurs, het huidige record van $35miljoen voor een Degas overtreft.

Een boerenlandschap uit de Brabantse periode van Vincent van Gogh is ook te koop op TEFAF. Ⓒ Foto Dickinson

Dickinsons uit Londen, die al voor de 22ste achtereenvolgende keer op TEFAF present is, brengt onder meer een vrij groot schilderij van Vincent van Gogh mee uit 1885. Het werk, afkomstig uit zijn Brabantse periode, toont een boerin voor een boerderij. Volgens de kunsthandelaar werd het doek in 1968 voor slechts 45 Britse pond in Londen gekocht door een Italiaanse journalist die de stijl van schilderen herkende omdat hij recent een Van Gogh expositie had bezocht. De laatste twintig jaar bevond het schilderij zich in een niet nader bekend gemaakte privé-collectie. De vraagprijs in Maastricht zal volgens The Art Newspaper tussen de €12 miljoen en €15 miljoen liggen.

Wandelaars in het Parijse Bois de Boulogne, in 1886 geschilderd door Vincent van Gogh. Ⓒ Foto Hammer Galleries

Ook Hammer Galeries maakt nog een kleine presentatie rondom een Van Gogh. Zij tonen een klein doek uit 1886 waarop flanerende mensen in het Bois de Boulogne in Parijs zijn afgebeeld. Rond dit schilderijtje laat de kunsthandel ook werk van tijdgenoten zien, zoals Henri Toulouse-Lautrec, Mary Cassat en Claude Monet.

Omdat koning Willem-Alexander dit jaar op 27 april zijn verjaardag - Koningsdag - in Maastricht viert, heeft de beurs ook een lijstje met koninklijke topstukken samengesteld. Daarop staat onder meer een bijzondere Victoriaanse tiara vol diamanten, aangeboden door kunsthandel Hancocks in Londen, die eigendom was van Henry Cyril Paget, de vijfde markies van Anglesey.

De zogenaamde Anglesey tiara die jarenlang in het bezit was van een man! Ⓒ Foto Hancocks

Dit was een bijzonder flamboyant heerschap, diein 1905 op slechts 29 jarige leeftijd stierf, maar er niettemin in geslaagd was om een schuld achter te laten van 60 miljoen Britse pond! Hij had alles gespendeerd aan dure kleding, juwelen en zijn eigen reizende theaterproducties, want hij was een groot liefhebber van toneel. De tiara werd in 1937 bij de kroning van de Britse koning George VI bedragen door Marjorie Paget. De beroemde koninklijke fotograaf Cecil Beaton fotografeerde deze zesde markiezin van Anglesey daarbij voor het magazine Vogue.

Lady Diana

Fans van Lady Diana Spencer kunnen hun hart ophalen in de stand van Christopher Kingzett. Deze kunsthandelaar, ook uit Londen, neemt een voorstudie mee van het portret dat kunstenaar Bryan Organ in 1981 maakte, voorafgaande aan haar huwelijk met prins Charles in dat zelfde jaar. Het schilderij, dat zo ontstond, werd destijds door meer dan 100.000 nieuwsgierige bezoekers gezien in de National Portrait Gallery in de Engelse hoofdstad. Diana, die door haar huwelijk Princess of Wales werd, is hier nog afgebeeld als de verlegen kleuterjuffrouw die ze aanvankelijk was.