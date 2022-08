Travis Barker heeft twee maanden na ziekenhuisopname corona

„Corona is klote. Ik zou liever drummen”, schrijft Barker op Instagram bij een foto van zichzelf met drumstokken in de hand.

Barker werd in juli met een ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis in Los Angeles met pancreatitis, een ernstige acute alvleesklierontsteking. Hij zou door de ontsteking onder meer last hebben gehad van misselijkheid, heftige buikpijn en braken. Momenteel is hij aan het herstellen van de ziekte.