Martijn Koning gaat los op Freek de Jonge

Eerst noemt hij zichzelf groot fan van Youp van ’t Hek en Freek de Jonge. Maar als Genee hem erop wijst dat hij Freek ook een rare man noemde, vertelt hij: „Een totale debiel is het. En een heel vervelende man. Ik heb echt nu al drie keer ruzie met hem gehad.”

„Een keer beledigde hij mijn vriendin in Den Haag, speelde ik in Het Paard met hem, bij Puur Gelul, een heel leuke avond was dat. En we komen binnen en ik zeg: ’Freek, dit is mijn vriendin Kine’. En hij zegt: ’Ah, jij bent van Zazi (cabaretgroep, red.). Daarop zegt mijn vriendin: ’Nee, dat is een ander groepje’. Zegt hij: ’Ah nu zie ik het, die zijn ook veel slanker dan jij’.”