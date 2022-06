’Jurassic World: Dominion’ stampend popcorn-vermaak

Premium Columns

Wie ongekwetst door het leven wil, heeft in een democratie niets te zoeken

De film The lady in heaven is in Groot-Brittannië door bioscoopketen Cineworld op de dag van de première uit de roulatie gehaald. In gemeenten met een grote moslimbevolking eisten kleine groepen mannen met baarden, soms op luide toon, een einde aan de vertoning. Daaraan is dus vrijwel onmiddellijk t...