Kasteelvrouw Emmy uit Ik Vertrek krijgt eigen serie bij Omroep MAX

Emmy kocht in haar eentje een vervallen kasteel dat ze wil omtoveren tot bed and breakfast. Haar man Rutger bleef in Nederland achter en de 62-jarige Emmy staat er dus grotendeels alleen voor. In de vervolgserie is te zien hoe het haar en haar man het komende jaar vergaat. „Ik vind het heel bijzonder dat ik dit mee mag maken. Geweldig dat ons avontuur verder gevolgd wordt door Omroep MAX. Het kasteel is nog lang niet af, maar het opknappen van het chateau is ontzettend leuk om te delen”, zegt ze.

Wanneer het programma op de buis te zien is, is nog niet bekendgemaakt.