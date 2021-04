Nieuw programma Katja Schuurman al voor uitzending onder vuur

In de teaser is namelijk het omstreden fragment uit Wie is de Mol te zien, waarin deelnemers Charlotte Nijs en Marije Knevel een gebaar van spleetogen maakten om de Zuid-Koreaanse artiest Psy uit te beelden. Dat fragment leidde destijds tot ophef en AvroTros besloot het alsnog uit de aflevering te knippen. Katja Schuurman schrijft bij het fragment dat ’dit en prangender zaken’ met humor worden besproken. „Want hoever willen we gaan om elkaar niet te kwetsen. Wijs voortschrijdend inzicht versus doorslaan in woke hypercorrectheid. Laten we praten! En lachen.”

Dat wordt haar niet in dank afgenomen. In de teaser is bovendien te zien dat Jort Kelder, Martijn Koning en Victoria Koblenko in een panel zitten. Dus schrijft een criticaster: „Wow, een programma waarin witte mensen over racisme praten, cishet mensen over genderdiversiteit en mannen over seksisme. Maar wèl grappig, want we moeten vooral kunnen lachen om al die gemarginaliseerde mensen die zo moeilijk doen. Echt zin in joh, om de status quo voor de duizendste keer gereproduceerd te zien door dezelfde witte cis koppen ’maar dit keer grappig!’”

Katja Schuurman reageert op deze opmerking door te vragen of deze persoon niet eerst het proramma wil zien voordat hij oordeelt. „We zitten absoluut niet elke aflevering met witte mensen te lachen om.. etc. Dit is een van de dingen die er mis zijn met deze tijd: veroordelen, roepen, wegzetten, en dat bij voorkeur niet gebaseerd op iets dat je hebt gezien of waarin je je even echt hebt verdiept. Ga kijken alsjeblieft.”

’Afgezaagd’

Anderen vallen de criticaster echter bij, wijzend op de teaser. „Zeer vervelend al die veroordelende mensen die door blijven gaan met racistische „grappen” en weigeren te luisteren naar de mensen die zulke „grappen” ontvangen.” En: „Maar Katja, dit nodigt toch niet tot kijken uit? Enkel clickbait wat (zoals nu) de nodige ophef veroorzaakt en traffic genereert, en vast ook kijkers naar het programma trekt die wel genieten van een potje plat vermaak ten koste van (voor de verandering) minderheden. Echt enorm afgezaagd. Maar voorál de gemarginaliseerde groepen de schuld geven van polarisatie in plaats van eens zelf met dit soort programma’s hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Echt super teleurstellend.”

Nog een ander stelt: „De privilege die je moet hebben om lachend zaken te kunnen bespreken dat voor onderdrukte mensen van levensbelang is.” Ook deze reactie leidt tot een discussie met Katja zelf over wat humor is en krijgt veel bijval. „Wat in eerste instantie werd aangegeven is dat er hier, althans zo wordt het in de preview neergezet, een groep witte oudere mensen een gesprek op humoristische wijze voert over anti-Aziatisch racisme. Dit is enorm denigrerend en kwetsend voor de mensen die al jaren juist proberen aan te kaarten waarom dit een probleem is. Het feit dat witte mensen hier zorgeloos grapjes over kunnen maken terwijl het andere mensen hun gevoel van veiligheid, gelijkheid en zelfvertrouwen schaadt is een vorm van privilege.”

’Volbloed Chinees’

Dat de teaser misschien niet helemaal de strekking van het programma weergeeft, vindt Katja zelf jammer, zegt ze. Volgens haar komen mensen van allerlei kleuren en achtergronden aan het woord, maar geen Oost-Aziaten. „Ik ben ook niet alleen maar blij met ’previews’ en samenvattingen. Die kunnen qua inhoud en sfeer de plank net misslaan. Ik wil toch melden dat mijn overgrootmoeder volbloed Chinees is. Voor sommigen doet dat er wellicht niks toe, of is het zelfs reden voor nog meer opwinding. Ik wil graag aangeven dat ik me wit noch zwart voel. Aziatisch noch Latijns Amerikaans. Ik ben. Is dat genoeg?.”

Maar ook met dit argument gooit ze olie op het vuur. „Dan ook nog de „my friend/family is Asian card” trekken. Wat een enorme enorme ondoordachte reactie waar het privilege en de onbewustheid vanaf druipt.” En: „Excuus van ik ben 1/8 [vul hier een ethniciteit in] maakt het niet oke dat je racistische opmerkingen, grapjes, uitingen of wat dan ook doet. Je wordt niet direct benadeeld, omdat je het niet ervaart zoals andere mensen. Daardoor heb je geen recht van spreken wat wel of niet kwetsend is voor de benadeelde doelgroep.”