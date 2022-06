Rotterdamse band Elephant: ’Wij tegen de wereld’

Sterren

Concert Guus Meeuwis live te zien op Videoland

Naast films en series brengt streamingdienst Videoland binnenkort ook live concerten. Het eerste concert dat exclusief te zien is voor abonnees is Groots met een zachte G van Guus Meeuwis op 11 juni, live vanuit het Philips Stadion in Eindhoven.