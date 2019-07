NPO hoopt op steun Breda voor gaststad ESF

De stad maakte maandag bekend de organisatie niet meer op zich te willen nemen vanwege de ’grote financiële risico’s die bij de organisatie van het evenement horen’. „Het hosten van het Eurovisie Songfestival vraagt veel van een potentiële gaststad: zowel operationeel, logistiek als financieel. De lat ligt hoog vanwege de grote impact die het evenement met zich meebrengt: qua bezoekersaantallen, de korte tijd waarin het wordt georganiseerd én de enorme aandacht voor het festival en de stad”, reageert een woordvoerder van de NPO op de beslissing. Wel bedankt de publieke omroep Breda ’voor de interesse en de energie die ze hebben getoond’.

Een woordvoerder van de gemeente Breda laat weten Den Bosch te steunen als gaststad. Hoe dat er concreet uitziet, is nog niet besloten.

In totaal zijn er nu nog zes steden in de running: Amsterdam, Arnhem, Den Bosch, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Op 10 juli moeten zij hun plannen voor het songfestival, dat in Nederland neerstrijkt vanwege de overwinning van Duncan Laurence in Tel Aviv, bij de organisatie hebben ingeleverd.