Johnny de Mol na Voice-rel: ’Linda komt sterk terug’

Linda de Mol legde al haar taken neer na de onthullingen in het programma BOOS over seksueel misbruik bij de opnames van The Voice of Holland. Haar inmiddels ex-partner Jeroen Rietbergen was daar orkestleider. Hij heeft erkend zich schuldig te hebben gemaakt aan ongepast gedrag. Linda verbrak daarna de relatie.

(Tekst loopt door onder de video.)

Miljoenenjacht

Linda de Mol werkt voorlopig niet. SBS stelde om die reden een nieuw seizoen van Miljoenenjacht uit tot het najaar. Johnny noemt zijn tante met klem „ook een slachtoffer.” „Zij is haar man kwijt, heeft half Nederland op haar dak gehad, werd gewantrouwd.”

Hoewel Johnny denkt dat Linda zich wel afvraagt of ze wel terug moet komen, benoemt hij ook hoe sterk zijn tante is. „Ik kan me wel voorstellen dat ze met de gedachte speelt: heb ik nog zin om met een gouden koffer de trap af te lopen? Maar Linda is sterk, ze komt sterk terug”, aldus haar neef.

Verder vertelt Johnny dat hij na de onthullingen contact heeft gehad met de ouders en de broer van Rietbergen. „Hele nette mensen, die hebben hem echt niet opgevoed met het idee dat je vieze foto’s van jezelf kunt opsturen.”