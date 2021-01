’Kourtney Kardashian datet met rocker Travis Barker’

De twee zouden bij elkaar in de buurt wonen en al langer bevriend zijn, maar recentelijk zou de vonk zijn overgesprongen. „Het gaat heel makkelijk want ze kennen elkaar al zo goed”, aldus een insider tegenover Entertainment Tonight. „Haar kinderen en die van hem kunnen ook goed met elkaar overweg, dus dat is een groot pluspunt voor hen allebei.”

Kourtney heeft drie kinderen met ex Scott Disick: Mason (11), Penelope (8) en Reign (6). Travis heeft twee kinderen uit zijn huwelijk met Shanna Moakler, zoon Landon van 17 en dochter Alabama van 15. Alabama werd geboren tijdens het tweede seizoen van de realityserie van het stel, Meet The Barkers. Kourtney kan uiteraard meepraten over reallifesoaps: momenteel draaien de camera’s voor het twintigste en laatste seizoen van Keeping Up With The Kardashians, waarin ze met haar moeder en (half)zussen te zien is.