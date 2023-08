’Sam Asghari verlaat Britney Spears na enorme ruzie’

De twee zouden uit elkaar zijn gegaan na een „enorme ruzie”. Tijdens die ruzie zou Asghari zijn vrouw hebben geconfronteerd met het gerucht dat zij ontrouw is geweest. „Het is slechts een kwestie van tijd voordat Sam de scheiding aanvraagt”, zegt een bron. Ashgari zou inmiddels het huis hebben verlaten en nu op zichzelf wonen.

Spears en Asghari leerden elkaar in 2016 kennen. Vorig jaar juni stapten de twee in het huwelijksbootje. Geruchten over huwelijksproblemen gaan al langer rond. In mei meldde TMZ ook al dat het koppel regelmatig ruzie zouden hebben.

Britney Spears was eerder getrouwd met Jason Alexander en Kevin Federline. Met laatstgenoemde heeft de zangeres twee kinderen.

