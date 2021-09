Sex and the City-cast en zoon betonen Willie Garson eer: ’Oneindig grappig’

Cynthia Nixon, die Miranda speelt in de franchise, noemde Garson dinsdag ’oneindig grappig in het werk en in het echte leven’. Ze schrijft op Twitter aan Garsons zoon Nathen: „Ik hoop dat je weet hoeveel hij van je hield en hoe trots hij was dat hij je vader was.” Kim Cattrall (Samantha) twitterde: „Wat een verdrietig nieuws en een vreselijk verlies voor de SATC-familie. Onze condoleances en rust zacht lieve Willie.” Sarah Jessica Parker (Carrie) en Kristin Davis (Charlotte) hebben nog niet gereageerd op de dood van Garson, die 57 jaar werd.

Mario Cantone, die in Sex and the City Stanfords aartsrivaal - en later echtgenoot - speelde, liet op Twitter weten: „Ik had geen briljantere televisiepartner kunnen hebben. Ik ben kapot van verdriet. Veel te vroeg van ons heengegaan. Je was een gift van de goden. Rust zacht mijn lieve vriend. Ik hou van je.”

Een woordvoerder van HBO liet weten: „Willie Garson was zowel in het echte leven als op het scherm een toegewijde vriend en een stralende ster voor iedereen in zijn omgeving. Hij creëerde een van de meest geliefde personages in de eregalerij van HBO en was bijna 25 jaar familie voor ons.”

Trots op papa

Garsons 20-jarige zoon Nathen schreef op Instagram: „Ik hou zoveel van je, papa. Ik ben zo bij dat je al je avonturen met mij hebt gedeeld en zoveel hebt bereikt. Ik ben zo trots op je. Je zal altijd bij me blijven. Ik hou meer van je dan je ooit zal weten en ik ben blij dat je nu rust hebt. Je was altijd de stoerste, grappigste en slimste persoon die ik kende. Ik ben blij dat je je liefde met mij hebt gedeeld. Ik zal dat nooit vergeten of kwijtraken.”

De acteur adopteerde Nathen in 2010. Vorig jaar deelde hij op Instagram een foto van dat moment, en schreef daarbij dat dat de gelukkigste dag uit zijn leven was.