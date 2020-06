Veronica Inside 8 minuten en 46 seconden ’op zwart’

Kort daarvoor hadden Genee en zijn sidekicks de gewelddadige dood van George Floyd besproken. De zwarte man overleed vorige week in Minneapolis na hardhandig optreden van politieagent Derek Chauvin, die zijn knie 8 minuten en 46 seconden op de nek van de arrestant drukte.

„Moeten wij ook niet een statement maken, dan?” vraagt Genee zich hardop af, waarna sidekick Niels van Baarlen – die sinds kort interim radiodirecteur van Radio Veronica is – antwoordt: „Waar zit je aan te denken?”

Nadenken

Genee: „Ik zie alles op zwart staan, ik weet niet hoe dat moet.”

Van Baarlen: „Je kunt de radio op zwart zetten.”

Genee: „Letterlijk?”

Van Baarlen: „Ja! Als jij een statement wil maken, doe dan mee met de rest. Alleen als het zo voelt, hè?”

Genee: „Die 8 minuut 46 is lang, hè? Dat is écht heel lang.”

Van Baarlen: „Niet normaal, ik vind die twee minuten op de Dam al ’ongemakkelijk’, of zo. Kun je nagaan als je daar op straat ligt, met weet ik veel hoeveel mensen om je heen, en je ligt met een knie in je nek en je krijgt bijna geen adem meer. ”

Genee: „Gewoon eens 8 minuten en 46 seconden stil? Om eens te laten voelen hoe lang dat is?”

Van Baarlen: „Ik zou het goed vinden. En dan ga je maar eens nadenken in de auto.”

Genee: „We gaan het gewoon doen. En we krijgen hier vast en zeker gedonder mee, maar dat interesseert mij eigenlijk niks.”

Sam Cooke

Vervolgens schuift de presentator alle schuiven dicht en roept hij op tot bezinning: „Tot over 8 minuten en 46 seconden. Denk maar eens goed na, inderdaad. Aan George Floyd, die stierf omdat hij zo lang onder een knie van een agent lag...”

De uitzending wordt 8 minuten en 46 later hervat met A Change Is Gonna Come van zanger en burgerrechtenactivist Sam Cooke.

Sylvana Simons

In een reactie aan De Telegraaf laat Genee weten dat het statement spontaan is ontstaan. „We hebben voor de show uitgebreid gediscussieerd over het feit dat we een statement wilden maken. We hadden allemaal verschillende ideeën, maar kwamen er niet uit. Eigenlijk wilden we met mensen in gesprek die in principe ’moeite’ met mij of het programma hebben, zoals Sylvana Simons en Humberto Tan, om aan te geven dat dit thema over alle grenzen heengaat en ons hoort te verbinden. Dat lukte niet. Uiteindelijk ontstond deze actie vanuit het gevoel dat we iets wilden doen.”