Britney Spears geeft Elton John peper-en-zoutstel ter waarde van 6500 euro

John bedankt Spears voor de „prachtige peper- en zoutvaten”. Ook zijn man is er fan van, schrijft de zanger. Entertainmentsite TMZ zocht uit dat de zangeres het setje in een winkel in Londen heeft besteld en er bijna 6500 dollar (6500 euro) voor heeft betaald.

Spears schreef vrijdag op Instagram dat ze het nog steeds niet kan geloven dat ze samen met de zanger een nummer heeft uitgebracht. „Wat een eer.”

Het duo bracht Hold Me Closer op 26 augustus uit. Het lied is een nieuwe versie van Johns hit Tiny Dancer uit 1972. Het is de eerste nieuwe muziek van Spears in zes jaar tijd.