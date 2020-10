The Outfield-frontman Tony Lewis (62) overleden

Zijn manager Bari Lieberman deelde het nieuws dinsdag in een persverklaring. En hoewel het overlijden van Lewis ’plotseling en onverwacht’ wordt genoemd, is er over de doodsoorzaak vooralsnog niets bekendgemaakt.

„Met veel pijn en verdriet moeten we mededelen dat Tony Lewis, de zanger van de jaren-tachtig-rockband The Outfield, op 19 oktober in de buurt van Londen is overleden”, staat er in het bericht te lezen.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Tony Lewis in 2019. Ⓒ Getty Images

Your Love

Samen met gitarist John Spinks en drummer Alan Jackman vormde Lewis begin jaren tachtig de band The Baseball Boys. Op aanraden van hun manager werd de naam veranderd in The Outfield. En hoewel de groep in eigen land en in de Verenigde Staten veel succes had, was de single Your Love – ook te horen in de populaire game GTA Vice City – de enige hit die The Outfield had in Nederland.

In 2014, het jaar waarin John Spinks op zestigjarige leeftijd aan leverkanker overleed, werd de stekker uit de band getrokken. Vier jaar later, in 2018, bracht Lewis zijn enige soloplaat Out of the Darkness uit.