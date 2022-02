Premium Het beste van De Telegraaf

’Beatrice en Eugenie zijn erg overstuur’ Valt gezin prins Andrew uit elkaar?

Door Nick Wijsen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Het is al tijden onstuimig in het Britse koningshuis door het misbruikschandaal van prins Andrew. Nu de hertog van York een riante schikking wil treffen met Virginia Giuffre, de vrouw die hem beschuldigt van seksueel misbruik, lijken de gemoederen enigszins bedaard in Buckingham Palace. Maar is die rust ook wedergekeerd in het gezin van de Britse prins?