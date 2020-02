Willemijn Verkaik treedt op tijdens Oscar-uitreiking

Willemijn Verkaik Ⓒ ANP

Musicalster Willemijn Verkaik gaat zondag optreden bij de prijzenceremonie van de Oscars. Disney maakte vrijdag bekend dat het nummer Into The Unknown uit de animatiefilm Frozen 2, dat is genomineerd voor een Oscar, zal worden gezongen door tien bekende Elsa’s van over de hele wereld.