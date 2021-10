Premium Het beste van De Telegraaf

Tragisch verhaal ontvouwt zich in ’Curse of the Chippendales’ Terugblik op schaamteloze seksfantasie

Het hoogtepunt: op het podium snuffelen aan een stripper. Ⓒ Foto Nancy Dineen

Er was een tijd dat de Chippendales bijna van het podium werden getrokken. De slips vlogen door de zaal terwijl de gebronste en gespierde strippers hun verleidingsdans deden. Doorgaans keurige dames veranderden in schaamteloze roofdieren zodra er wat drank in de vrouw zat. Achter het ideale vriendinnenuitje ging echter een tragisch verhaal schuil, blijkt uit Crimedocs: Curse of the Chippendales.