Robert de Niro (79) onthult naam en geslacht zevende kind

De Niro onthulde eerder deze week dat hij voor de zevende keer vader is geworden, maar hij gaf geen details. Op dat moment was ook niet bekend met wie hij een baby had gekregen. Later werd duidelijk dat zijn vriendin filmproducent Tiffany Chen is. Hun dochter heet volledig Gia Virginia Chen-De Niro.

De acteur heeft zes kinderen uit eerdere relaties. Ook is hij opa.