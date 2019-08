Yi, iMi, U, Sh’dia, RABi en nee, er is geen kat op het toetsenbord gesprongen. Dit zijn songtitels van Bon Iver’s nieuwe album i,i. Nóg zo’n naam ja, maar we hebben het hier over de band die op hun vorige plaat nog kwam aanzetten met een nummer genaamd ”____45_____”. Vergeet het, want we hebben hier vooral te maken met een van de mooiste en knapste langspelers van het najaar.