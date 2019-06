Vervolg Het Italiaanse Dorp in Spaanse Polopos

Het schilderachtige dorpje Polopos kampt met een grote leegloop en de burgemeester wil voorkomen dat het op termijn helemaal verdwijnt. Het programma begint met tien koppels die hun plannen om het dorpje op de kaart te zetten presenteren aan de dorpsraad. In de tweede aflevering op 2 juli wordt duidelijk welke vijf stellen in het dorp mogen blijven.

Iedere week krijgen de vijf stellen een opdracht van de raad, om zo het dorp extra onder de aandacht te brengen. Aan het einde van de serie zullen de dorpsbewoners hun stem uitbrengen op het koppel dat het beste geïntegreerd is en het meeste heeft gedaan om van Polopos een hotspot te maken. De winnaars worden uitgeroepen tot ereburgers en krijgen 20.000 euro om in hun huis of onderneming te steken.

Polopos ligt op 800 meter hoogte tegen een berghelling met uitzicht over zee. Het dorp is onderdeel van de Costa Tropical en ligt in de buurt van de steden Granada en Málaga. Polopos was vroeger het hoofddorp met meer dan 2000 inwoners. Nu telt het bergdorpje nog maar 60 inwoners: 58 volwassenen en 2 kinderen. Winkels zijn er niet meer, alleen nog een SRV-wagen en twee kleine cafés.