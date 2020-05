Trijntje Oosterhuis treedt op in lege zaal

Oosterhuis heeft al vaker opgetreden in het Concertgebouw, maar nog niet eerder voor een lege zaal. „Het Concertgebouw is zo’n bijzondere plek. Onwerkelijk om daar zonder publiek op te treden. Ik hoop dat het wat afleiding biedt in deze tijden. En bovenal kijk ik er enorm naar uit om weer in een volle zaal te mogen optreden.”

Sinds april vindt iedere woensdagmiddag een editie van Empty Concertgebouw Sessions plaats. Tot nu trokken de video’s, die onder meer te bekijken zijn op het YouTube-kanaal en de website van het Concertgebouw, al meer dan 450.000 kijkers. Onder anderen zangeres Edsilia Rombley en pianiste Iris Hond traden eerder al op voor een lege zaal.