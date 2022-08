Sopranos-acteur Robert LuPone (76) overleden

Robert was de broer van theatericoon Patti LuPone en speelde de buurman van gangster Tony Soprano, Dr. Bruce Cooze Cusamano, in de populaire serie. LuPone stond naast zijn rol in The Sopranos bekend om zijn verschijning in meerdere soapseries, waaronder All My Children en Guiding Light. Gedurende zijn carrière trad hij op in een aantal Broadway-shows, waaronder de originele line-up van Chorus Line, waarvoor hij een Tony Award-nominatie kreeg. Ook speelde hij in onder meer A View from the Bridge, True West, Minnie's Boys en The Magic Show.

Ook achter de schermen was LuPone actief, hij was de oprichter van het MCC Theatre, een off-Broadway theatergezelschap gevestigd in New York. „De MCC Theater-gemeenschap rouwt om het verlies van onze zeer geliefde en uniek inspirerende partner, collega en dierbare vriend, Bob LuPone. Hij leefde onbevreesd en met grote nieuwsgierigheid, een goed humeur, een grenzeloze passie voor verbinding en met zijn hart. We zullen hem altijd missen.”